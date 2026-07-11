ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 901 подписчик

Билеты на матч Англия — Норвегия перепродают за $1 млн

Билеты на матч Англия — Норвегия перепродают за $1 млн

Матч состоится 12 июля в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.фото: fifa.comБолельщики выставили на перепродажу билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии по цене более $1 млн за каждый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии