Матч состоится 12 июля в Майами. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.фото: fifa.comБолельщики выставили на перепродажу билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии по цене более $1 млн за каждый.