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В ЕС возмутились блокировкой Венгрией вступления Украины

В ЕС возмутились блокировкой Венгрией вступления Украины

Группа членов Европарламента (ЕП) от партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выразила обеспокоенность действиями Венгрии, которая блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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