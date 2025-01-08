Скоро поменяются правила постановки автомобилей на учет

С 1 марта будут реализованы новые правила регистрации автомобилей, передает «Южный федеральный». В списке перемен - отмена требования о регистрации транспортного средства новым владельцем в течение десяти дней после его покупки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии