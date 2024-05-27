Макрон целый год подтягивал немецкий язык перед поездкой в Германию

ПАРИЖ, 27 мая, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в ФРГ в попытке преодолеть разногласия с канцлером Олафом Шольцем.