Таварес – 1-й после Могильного игрок «Торонто» с хет-триком в плей-офф

Джон Таварес забил три гола в матче с «Тампой» (7:2, 1-1) и был признан первой звездой. Капитан «Торонто» впервые сделал хет-трик в Кубке Стэнли.
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