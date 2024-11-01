SuperJob: порядка 69% россиян не боятся потерять работу

Страх быть уволенным уменьшился за два года Страх россиян потерять работу сократился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, которое было подготовлено для РИА Новости.
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