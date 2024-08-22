Произошла утечка маркетинговых материалов по грядущим новинкам iPhone SE 4 и iPhone 16 Pro

Слухи о предстоящих сериях iPhone SE и iPhone 16 вызывают много шума. iPhone SE, который, как ожидается, появится в начале 2025 года, действительно может выйти одновременно с iPhone 16, о чем свидетельствует утечка маркетинговых материалов, опубликованных на Weibo.
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