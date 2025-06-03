Астраханцев предупреждают о новых возможных перебоях со связью

Это вынужденная мера. Региональные власти сообщают, что из-за оперативной необходимости, связанной с обеспечением безопасности на территории города и области, возможна новая волна временного снижения скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи.
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