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Царьград

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В Самаре экс-депутата Турусина в реанимации заменит Шарков

В Самаре экс-депутата Турусина в реанимации заменит Шарков

В конце июня издание «МК в Самаре» сообщило, что бывший депутат Самарской Губернской Думы (2011–2016 годы) и действующий депутат Кировского районного совета Сергей Турусин был госпитализирован в реанимацию после несчастного случая.

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