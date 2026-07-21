В Самаре экс-депутата Турусина в реанимации заменит Шарков

В конце июня издание «МК в Самаре» сообщило, что бывший депутат Самарской Губернской Думы (2011–2016 годы) и действующий депутат Кировского районного совета Сергей Турусин был госпитализирован в реанимацию после несчастного случая.
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