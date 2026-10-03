Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебро на турнире в Батуми

Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на международном турнире Trialeti Trophy в Батуми.
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