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Царьград

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Водитель получил 2 года колонии за гибель подростка в Одинцово

Водитель получил 2 года колонии за гибель подростка в Одинцово

Водитель, из-за которого в сентябре прошлого года на трассе в Одинцовском округе погиб 14-летний мотоциклист, проведёт два года в колонии-поселении.

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