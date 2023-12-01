🇷🇺 Музыкальный критик назвал большой победой русского языка то, что на Западе снимают трендовые видео под российские песни В тот момент, когда западные политики хотят запретить везде русский язык, жители европейских стран выкладывают в социальные сети трендовые видеоролики с российскими песнями, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.
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