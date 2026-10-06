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ТОЛК

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Эксперты рассказали, для кого с 1 октября стала выгоднее "Семейная ипотека"

Эксперты рассказали, для кого с 1 октября стала выгоднее "Семейная ипотека"

С 1 октября 2026 года "Семейная ипотека" действует по новым правилам. Размер льготной ставки теперь зависит от количества детей и региона проживания семьи, рассказали "Толку" в "Авито Недвижимости".

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