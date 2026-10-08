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Скандал в Германии: экс-глава разведки подозревается в торговле гостайнами

Быв­ший руко­во­ди­тель Феде­раль­ной раз­ве­ды­ва­тель­ной служ­бы Гер­ма­нии (BND) Август Хан­нинг задер­жан по подо­зре­нию в госу­дар­ствен­ной измене и шпи­о­на­же.

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