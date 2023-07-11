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«РВ»: российские военные уничтожили бронетехнику НАТО на запорожском направлении

«РВ»: российские военные уничтожили бронетехнику НАТО на запорожском направлении

РИАМО - 11 июл. Российские военные уничтожили бронетехнику НАТО на запорожском направлении. Среди уничтоженной техники - танки, боевая машина пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР), сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

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