Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Конец союзническим отношениям: в ОДКБ поднимут вопрос о праве голоса Армении

Конец союзническим отношениям: в ОДКБ поднимут вопрос о праве голоса Армении

В ОДКБ могут поднять вопрос о лишении Армении права голоса в органах объединения. Как сообщает «Царьград», Запад тем временем дал совет Еревану о том, как вести себя с Россией на фоне растущей напряженности — союзническим отношениям, похоже, пришел конец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии