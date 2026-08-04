Конец союзническим отношениям: в ОДКБ поднимут вопрос о праве голоса Армении

В ОДКБ могут поднять вопрос о лишении Армении права голоса в органах объединения. Как сообщает «Царьград», Запад тем временем дал совет Еревану о том, как вести себя с Россией на фоне растущей напряженности — союзническим отношениям, похоже, пришел конец.