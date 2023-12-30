Три главные меры подстегнули российскую экономику

Юрий Ильинов

В Королевстве Тридевятом Там, где жил философ Кант, Окружённый блоком НАТО Стоит град Калининград… Кёнигсбергом назывался В стародавние века. От горы овраг остался И немецкая река, Та, что Прегелем зовётся, А по-нашему Преголь. Чуть копни - янтарь найдётся, По колено в нём живём. Солнце всходит на востоке, А ложится спать у нас. От курантов от московских Отличаемся на час. От туристов нет спасения, По булыжным мостовым, Ходят толпы ротозеев С удивлением немым: "Вы живёте, как в Европе, Тишь у вас и благодать. Круассаны утром жрёте, Европейцы, вашу мать. В тридцати минутах море, Дюны, лес, песчаный пляж, Казино, коса, офшоры.. Почему Бог любит вас?" Верю в истину простую, Повезло, чего сказать: Депутаты не воруют, Сити-менеджер, как мать. Губернатор - совершенство, Мы души не чаем в нём. Вот такое королевство Тридевятое моё...