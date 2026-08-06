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Мода и Шоу-бизнес

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A$AP Rocky подтвердил, что Рианна работает над новой музыкой

A$AP Rocky подтвердил, что Рианна работает над новой музыкой

Рэпер A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) рассказал в интервью шоу The Jason Lee Show, что его супруга Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти) сейчас находится в студии звукозаписи и работает над новыми треками.

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