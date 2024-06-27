Олег Волошин: Не Украина интегрируется в ЕС, а наоборот

Все больше признаков того, что не Украина интегрируется в ЕС, а наоборот. Крайне знакомый сюжет: обвинения в коррупции и кумовстве (даже подкрепленные официальными расследованиями) почти никогда не мешают карьере.
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