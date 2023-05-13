Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Бастрыкин, говоря о мигрантам из Средней Азии выделил, что они не хотят интегрироваться, принимая культуру и язык Рос...В нашем, прости Г...
  • Валентин Щербаков
    Встреча двух извращенцев и убийц...Президент Украины...
  • Татьяна Шаблий
    Прощальный гастрольПрезидент Украины...

Появились подробности утреннего удара ВСУ по Луганску: Его тоже могли нанести ракетой Storm Shadow

Появились подробности утреннего удара ВСУ по Луганску: Его тоже могли нанести ракетой Storm Shadow

Утром 13 мая украинские формирования вновь нанесли ракетный удар по Луганску. Прилет зафиксировали в расположенном на окраине города поселке Юбилейный.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх