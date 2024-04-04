Посол России: гибридная война НАТО не имеет аналогов в истории холодной войны

Гибридная война НАТО против России не имеет аналогов в истории холодной войны и осложнена уничтожением почти всех «предохранителей», которые могли остановить выход ситуации из-под контроля, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.
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