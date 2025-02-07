Вчерашняя контратака ВСУ под Суджей оказалась не единственной На фоне вчерашней атаки ВСУ в Курской области в некоторой тени остались другие попытки противника продвинуться.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вчерашняя контратака ВСУ под Суджей оказалась не единственной На фоне вчерашней атаки ВСУ в Курской области в некоторой тени остались другие попытки противника продвинуться.
Свежие комментарии