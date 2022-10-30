Жительница Волгоградской области подозревается в фиктивной постановке на регистрационный учет иностранных граждан

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Волжскому выявили факт фиктивной постановки 52-летней местной жительницей на учет 11-ти граждан Республики Узбекистан с предоставлением им жилого помещения по адресу своего проживания.
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