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Сенатор Кондратьев: в Курской области вернулись домой свыше 50 тысяч человек

Сенатор Кондратьев: в Курской области вернулись домой свыше 50 тысяч человек

В Курской области более 50 тысяч временно перемещенных граждан уже смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости.

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