Сенатор Кондратьев: в Курской области вернулись домой свыше 50 тысяч человек

В Курской области более 50 тысяч временно перемещенных граждан уже смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии