ФАС завела дело по факту сговора на торгах на поставку продуктов для больниц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по факту картельного сговора на торгах на поставку продуктов для больниц, школ и детских садов Москвы, Подмосковья и Дагестана на сумму более 1,2 млрд рублей.
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