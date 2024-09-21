«Следующие несколько лет будут рискованным периодом», убеждает аудиторию прибадтийского сетевого издания Делфи литовский грантоед Томас Янелюнас, представленный читатеоям, как приглашенный научный сотрудник Института Гудзона в США и профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.