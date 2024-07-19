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ВС РФ выбили противника из Ивано-Дарьевки на Северском направлении

ВС РФ выбили противника из Ивано-Дарьевки на Северском направлении

Поступают сообщения о продолжающееся продвижении армии России на Северском направлении. После освобождения населённого пункта Раздоловка, что к югу от Северска, российские войска, по последним данным, нанесли поражение противнику в Ивано-Дарьевке.

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