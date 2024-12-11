Он согласен на медаль!

Гений про злодейства Вот смотрите, какую я прочитала новость: "Мать шестерых детей из Москвы Инга Лыбо удостоена премии «Патриот-2024» в номинации «Материнское сердце», лауреаты премии были объявлены на Всероссийском патриотическом форуме в Манеже в День Героев Отечества".