Дрэймонд Грин: «Меня продолжают выставлять как «злого чернокожего». Я этим сыт по горло, это просто смешно»

Во втором матче серии против «Вулвс» Грин заработал техническое замечание за удар локтем по голове центрового «Миннесоты» Наза Рида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Булыкин о Дне Победы: «Всегда смотрю парад. Горжусь страной, которая победила в Великой Отечественной войне и в которой я живу»
- Депутат Журова о похвалах Овечкину от Трампа: «Если бы я в России хвалила Тайгера Вудса, сколько негатива получила бы: почему американского темнокожего спортсмена и почему гольф?»
- Черчесов о Дне Победы: «Главы государств, приехавшие в Москву, прибыли сюда по зову сердца. Я отложил все дела, чтобы возложить цветы»
Свежие комментарии