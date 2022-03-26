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Лыжи. Чемпионат Норвегии. Йохауг выиграла 10 км классическим стилем с преимуществом в 1 мин 43 сек

Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Харстаде прошла женская индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км, в которой с большим преимуществом победила Тереза Йохауг.

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