Полицейскими в Псковской области административно выдворены 30 иностранцев, находившихся в России незаконно

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области в рамках проводимых мероприятий по возвращению в страну гражданской принадлежности иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, совместно с коллегами из Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области административно выдворены 30 иностранных граждан: среди них – сирийцы, индусы и эритреец.