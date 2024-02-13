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Закон, порядок, государство

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Полицейскими в Псковской области административно выдворены 30 иностранцев, находившихся в России незаконно

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области в рамках проводимых мероприятий по возвращению в страну гражданской принадлежности иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, совместно с коллегами из Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области административно выдворены 30 иностранных граждан: среди них – сирийцы, индусы и эритреец.

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