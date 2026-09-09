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ТАСС

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Путин встретил прибывшего в РФ с госвизитом президента Вьетнама

Путин встретил прибывшего в РФ с госвизитом президента Вьетнама

МОСКВА. 9 сентября. /ТАСС/. Церемония официальной встречи генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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