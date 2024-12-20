NM: фермеры Молдавии грозят перекрыть все КПП на границе с Украиной

Молдавские фермеры заявили о готовности заблокировать все пограничные пункты пропуска и железнодорожные маршруты на границе с Украиной, если власти страны не продлят действие ограничений на импорт зерновых.
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