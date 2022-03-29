«Голден Стэйт» проиграл в третий раз подряд

«Уорриорз» с разгромным счетом уступили соседям по турнирной таблице — «Мемфис Гриззлиз». В ночь на 29 марта в Мемфисе (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимали «Голден Стэйт Уорриорз».