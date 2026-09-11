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Царьград

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Врач Онищенко назвал главный способ защиты от ОРВИ осенью

Врач Онищенко назвал главный способ защиты от ОРВИ осенью

К середине сентября в России ожидается рост заболеваемости ОРВИ в России. Врач‑эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, как защитить себя и детей в сезон простуд.

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