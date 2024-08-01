Ученые Карелии выясняют, как повысить урожайность лекарственных растений на севере

По мнению ученых, Карелия могла бы стать поставщиком лекарственных растений. С помощью экспериментов исследователи разбираются, как различные агротехнологии могут повлиять на урожайность сырья и рентабельность производства.
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