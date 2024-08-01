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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Ученые Карелии выясняют, как повысить урожайность лекарственных растений на севере

Ученые Карелии выясняют, как повысить урожайность лекарственных растений на севере

По мнению ученых, Карелия могла бы стать поставщиком лекарственных растений. С помощью экспериментов исследователи разбираются, как различные агротехнологии могут повлиять на урожайность сырья и рентабельность производства.

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