Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Сегодня знакомая переслала (не знаю, есть ли тут правда или нет): С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ. Сегодня ВКС РФ на...Рыльск, Казань, м...
  • Олег Самойлов
    Герой! МОЛОДЕЦ, Ваня!Семь "Леопардов" ...
  • Николай ИВАНОВ
    Надо привлекать к ответственности всех чиновников и депутатов, которые лоббируют завоз мигрантов в РОССИЮ и приравнят..."А заодно и депут...

В Госдуме объяснили возобновление поставок электроэнергии в Абхазию

В Госдуме объяснили возобновление поставок электроэнергии в Абхазию

МК Не только Абхазия: кто выкачивает из России миллиарды, но платит черной неблагодарностью Ilya Moskovets\URA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Иванов
И плюют, а Россия радостно утирается!
Ответить
11 час.
Александр
Помните из тех, прошедших времён? Ничего же не поменялось.                                                                                                                                              Пусть живут родные братья Куба, Индия, Вьетнам Отдалим трусы и платья Ни хрена не надо нам!
Ответить
5 час.
вд
валерий двойнишников
Только не забудьте россиянам цены на эл. энергию поднять.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх