МК Не только Абхазия: кто выкачивает из России миллиарды, но платит черной неблагодарностью Ilya Moskovets\URA.
В Госдуме объяснили возобновление поставок электроэнергии в Абхазию
Комментарии
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Сергей Иванов
И плюют, а Россия радостно утирается!
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11 час.
Александр
Помните из тех, прошедших времён? Ничего же не поменялось. Пусть живут родные братья Куба, Индия, Вьетнам Отдалим трусы и платья Ни хрена не надо нам!
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Только не забудьте россиянам цены на эл. энергию поднять.
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2 час.
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