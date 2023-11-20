Нефть растет в цене на фоне возможных новых сокращений добычи в ОПЕК+ Наталья МарковаНа 20 ноября цены на нефть немного выросли, продолжая повышаться на фоне ожиданий углубления сокращения добычи странами ОПЕК+.
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