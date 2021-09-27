Разбираю ошибку Зеленского и клевету Путина на СССР в ООН в 2015 году

автор - Советский патриот Российские СМИ ликуют подобно персонажу Табаки из "Маугли": мол, Акелла промахнулся, цитируя нашего великого Путина! Приписал "мюнхенской" 2007 года речи цитату из речи 2015 года в ООН.
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