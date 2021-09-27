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Разбираю ошибку Зеленского и клевету Путина на СССР в ООН в 2015 году

Разбираю ошибку Зеленского и клевету Путина на СССР в ООН в 2015 году

автор - Советский патриот Российские СМИ ликуют подобно персонажу Табаки из "Маугли": мол, Акелла промахнулся, цитируя нашего великого Путина! Приписал "мюнхенской" 2007 года речи цитату из речи 2015 года в ООН.

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Валерий Федосеев
Автор, пустобрёх из незалежной. Никакой ты не Советский патриот, а ненавистник России и тролль.
Ирина
Если люди захватывают свою страну ради блага страны и народа ,они и потом гордятся тем ,что они сами сделали полезного для своей страны и народа ,а если люди ,как враги коммунистов ,захватившие СССР ,захватывают свою страну с преступными целями -во вред стране и народу ,то клевета на тех ,у кого они отняли страну -у них единственное после захвата ими страны -оправдание захвата .
Валерий Федосеев
Ирина, тебя рано из психдиспансера выпустили. Традиционная медицина бессильна перед твоим зомбированием, нужен сильный гипноз и глубокий сон.
александр деев
А вот скажите мил человек,почему во время парада закрывают мавзолей Ленина? Если власть такая хорошая, почему она так делает? Может хватит издеваться и переписывать историю своей страны?Да были перегибы во время правления любых правителей,но это не значит что надо подстраиваться под запад.Дескать им не нравиться Советская власть.И что?Они свою историю не переписывают и никому не дают издеваться над историей своей страны.Теперь о коммунистах,тот же Путин такой же самый бывший коммунист.Так о чём спор? Раньше в эпоху СССР без вступления в коммунистическую партию никто не мог быть чиновником или руководителем.И эта ошибка коммунистов,туда пролезло много прохвостов,карьеристов,взяточников и всех тех,кто сейчас у власти находится.Идеалогия руководства страной не поменялась,поменялось только название правящей партии,а люди в руководстве остались прежние.Так о чём вы тут спорите? Руководство привыкшее к взяточничеству,воровству,управлять страной не способно! Именно такое время и настало.Если ч не прав,то попробуйте меня аргументированно возразить.Страна 30 лет живёт по законам капитализма, вроде бы как нам говорят рыночная экономика.А на деле, живём как в колонии,всё сырьё вывозят за границу,своего производства почти нет,а то что ещё чуть теплится дышит на ладан.Воевать с нами никто не будет,мы и так сдохнем.Цены всё время растут, сельское хозяйство в упадке, промышленность тоже самое, народ вымирает.Деревню не возрождают,а значит мы через пару десятков лет и так вымрем как мамонты.
Валерий Федосеев
Ничего доказывать не собираюсь, вы сэр пионер из шайки Зюганова-чебуРашкина, пришли на сайт срать, в поддержку зомби по имени Ирина. Ещё есть такой же козЕ́л из хохлосрани Евтушенко.
Strannik Weid
А можно спросить разве Ленин имеет прямое отношение к победе в войне? Или стоять практически на могиле и принимать парад это нормально?
Олег Самойлов
Это склеп для хранения мумии картавого сифилитика вообще снести нужно!
Владимир Казаков
Тупой ты. как валенок, учи историю.
александр деев
Тебя надо снести как безумца! Можно так же снести Египетские пирамиды с мумиями Египетских правителей.А что тоже мумия за чем они там тухнут? Есть почти такой же мавзолей в Китае с Маодзедуном.А что тоже снести по твоим помыслам? А есть в Тибете тоже мумии.Их тоже снести? Прежде чем что-то написать ,подумай головой,а не задним местом!Что то никто в тех странах где есть мавзолеи и склепы ни глумятся ни над своей историей ,ни над своими правителями которые уже в могиле! Попробовал бы ты умник раньше сказать этому человеку в лицо.Хорошо тут умника корчить из себя,ведь мертвые тебе не ответят.Ты как был безумец,так и остался безумцем.Можешь его не любить,он не красна девица,но уважением к мертвым должно присутствовать.А если нет у тебя этого уважения,то ты не человек,а кусок дерьма!И своими высказываниями ты тут только что подтвердил.Ты мог бы как он зарядить своей энергией массы разного народа? Так что ты тут лепечешь? Может ты хороший руководитель? В чем я сомневаюсь.Может Путин хороший руководитель? Может у нынешней власти нет никаких недостатков в правлении страной? Всё что происходит в стране,за всё отвечает президент и его ближайшее окружение.Уены растут постоянно,он в ответе за рост цен в стране.Нет работы ,его ответственность за то что людям нет работы в стране.И так по всем вопросам по управлению страной.У него есть помощники,если помощники его не справляются с работой,то он тоже ответственнее за их работу.
Олег Самойлов
пиздеев! Ты ебанатик совсем! Мне глубоко безразличны все те мавзолеи и трупохранилища в забугорье! Как и идиоты из Кампучии, Венесуэлы и Северной Кореи! Мне как-то ближе МОЯ страна, которая называется РОССИЯ! И еще должен тебе сообщить про работу, которой нет, как ты утверждаешь. Ты не пробовал поинтересоваться, КТО сочиняет объявления о том, что требуются работники по всяким разным специальностям? Ты не пробовал проехать по стране и посмотреть на эти объявления? Рекомендую! Вот только такие, как ты, идиоты, хотят работу заебательскую, чтобы НИ ХЕРА НЕ ДЕЛАТЬ, но зряплату ПОЛУЧАТЬ! НЕ зарабатывать, а ПОЛУЧАТЬ! Иль для тебя Путин должен специально для ТЕБЯ под твою идиотскую спецуху у твоего дома создать предприятие? А не хотел быты собрать свои монатки и поехать на заработки туда, где твоя тупая башка и руки, что из жопы растут, могут пригодиться? Тебе дано право на труд? ДАНО! КТО тебе гарантировал, кто тебе обещал, что тебе работу предоставит? НИКТО! Посему, право на работу есть - используй! ИЩИ работу и работай! ТЕБЕ НИКТО НЕ ОБЯЗАН работу ПРЕДОСТАВИТЬ! Теперь про "...зарядить своей энергией массы..." - ты не попутал понятия ОБМАНУТЬ и ЗАРЯДИТЬ? Что там картавая сволочь заряжала? Врала всем бесконечно и с удовольствием! А лохи велись! И по сей день на камуноиздный треп ведутся! Примеры по камуноиздноу управлению тебе приводить надо? Привожу! Новосибирский мэр! Орловский мэр и губернатор! Хакасский управленец! Вся эта рать - камуноизды! И во всех этих регионах народ живет ХУЖЕ, нежели по всей стране! Но идиоты странным образом не про них балаболят, а на Президента валят! А что ж ты, ублюдок, на Лёньку не валил или на Юрку Андропова все прелести совка?
Ольга Скобликова
Вроде выборы уже прошли, уже надо успокоится всяким служкам либеральных сообществ и госдепа. Почитать в интернете нечего, сплошные либералы пишут свои измышления, да ещё таким корявым языком, что ни чего понять не возможно.
Strannik Weid
Он сказал правду. Не зря уже Берия хотел отпустить ГДР. И с Югославией договорится.
Валерий Федосеев
Евтушенко,, козлина тухлый, тебя и жена из дома выгнала потому что застукала тебя с любовником, когда он драл тебя в очко. Молвиш в Томске обитаешь? Значится из сосланых бандеровцев.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а ПОЧЕМУ в самый замечательный строй мира не поперлись страны, которые СССР якобы освободил от немецкого националистического социализма? Ну, например, Австрия,Финляндия, Норвегия! а во те, где советские войска ошивались с целью "охраны от возможного возвращения чего-то там" - там странным образом вдруг непонятно с каких коврижек возникло желание у всего населения строить самый привлекательный и самый справедливый строй! И чего это ради? А еще мне ОЧЕНЬ интересно, ПОЧЕМУ, как тоько "оплот социализма" от гнилости начал разваливаться, то все страны, которые дружными рядами в 1940-1945 годах поскакали в социализм, точно также в этот период, как СССР ласты склеил, дружненько расстегнули свои штанишки, достали большие и толстые и ПОЛОЖИЛИ их на самый распрекрасный и самый справедливый строй! Вот пусть мне идиотизды попытаются пояснить, ладно, СССР развалили предатели, но вот КТО развалил соцстраны Восточной Европы и самый что ни на есть социалистическо-коммунистический Китай и социалистический Вьетнам, вот что интересно-то! Ну-ка, ирга-камуняга, вякни что-нить про врагов камуниздов, которые СССР захватили! Прочирикай про оккупированные страны сисисилизьмы врагами камуниздов! А вовга ивтеифф-ивдущенга поясни про товарища Суслова немецкого, который фамилию Геббельс носил, что ты по данному поводу пропердеть сможешь! А идиотик двоишнегов ЧТО скажет? А вовачьга ламакен?
Владимир Казаков
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