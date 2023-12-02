Любовь Успенская после череды скандалов заперлась дома

Певица Любовь Успенская чего только не наговорила за последнее время. На фоне громких разборок с коллегой Успенская перестала выходить в свет и стала чаще отказываться от участия в различных мероприятиях.
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