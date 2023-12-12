Итак, американский конгресс взял и не дал денег на победу над Путиным. Вот вообще не дал, потом будут каникулы, потом выходные, потом новые прения – а всем пока хорошего Рождества, Нового года, берите с собой… Мир без Путина: Страны G7 изучат все доступные способы «получить компенсацию» от России в соответствии с международным правом .