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Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Айнтрахта», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу

В пятницу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Айнтрахтом». В субботу «Бавария» примет «Вольфсбург», «Лейпциг» встретится на выезде с «Бохумом», «Байер» проведет домашний матч с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

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