И триллиона мало: в США одобрили рекордный военный бюджет на 2027 год Палата представителей США одобрила законопроект об оборонной политик.
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И триллиона мало: в США одобрили рекордный военный бюджет на 2027 год Палата представителей США одобрила законопроект об оборонной политик.
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