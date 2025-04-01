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Военные представители Великобритании, Франции и Украины встретятся в ближайшие дни: цель встречи?

Военные представители Великобритании, Франции и Украины встретятся в ближайшие дни: цель встречи?

Как сообщаю украинские тг-каналы, пресс-секретарь британского премьер-министра, сообщила о предстоящей встрече военных лидеров трех стран, целью которой является придание "существенного импульса" усилиям по усилению обороноспособности Украины.

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