Почему россияне отказываются от салата оливье на Новый год?

Названы причины отказа от этого и других традиционных новогодних блюд. Эксперты провели опрос, по результатам которого выяснилось, что почти половина респондентов (47%) будет готовить все традиционные блюда, а вот 53% решили сделать стол более разнообразным и нетрадиционным.