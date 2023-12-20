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АиФ Кухня

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Почему россияне отказываются от салата оливье на Новый год?

Почему россияне отказываются от салата оливье на Новый год?

Названы причины отказа от этого и других традиционных новогодних блюд. Эксперты провели опрос, по результатам которого выяснилось, что почти половина респондентов (47%) будет готовить все традиционные блюда, а вот 53% решили сделать стол более разнообразным и нетрадиционным.

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Комментарии
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Модест
Опрос был проведён среди депутатов госдумы и их помощников. Дулю с маком вам! Будет оливье, селёдка под шубой, холодец и гусь из духовки! А соево-смузевые пусть свои безглютеновые макароны лопают и своего пидорского Валентина празднуют
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18 час.
Ингерман Ланская
1000  нетрадиционно ориентированых не едят  оливье , а какие-то иксперды делают выводы - 50% населения на НГ останутся без салата
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17 час.

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