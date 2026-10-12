На Ямале с начала года расселили более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья

На Ямале с начала года расселено более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Выполнение годового плана Минстроя России регионом составило 160 процентов.
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