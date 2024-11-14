Яркий вкус начинки этого традиционного пирога в Дагестане, нежное тесто, да и готовить несложно - этот пирог из тех, что станет фаворитом с первого кусочка 🧡 Ботлихский пирог — это не только лакомство к чаю.
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