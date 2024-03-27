Новосибирская область вошла в число лидеров по мошенничествам с ОСАГО

Банк России обновил список высокорисковых регионов с точки зрения мошенничества в ОСАГО. Отчет «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» по итогам 2023 года был опубликован 25 марта.
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