СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию благодаря скандалам

Экс-президент США Дональд Трамп собрал более 45,5 миллиона долларов на свою предвыборную кампанию в третьем квартале 2023 года благодаря скандальной славе из-за выдвинутых против него обвинений, передает агентство Блумберг.
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