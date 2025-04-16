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В Челябинской области полицейские изъяли наркотики на сумму более ₽1 млрд

В Челябинской области полицейские изъяли наркотики на сумму более ₽1 млрд

В Челябинской области правоохранители задержали четверых подозреваемых в попытке сбыта синтетических наркотиков и пресекли работу нарколаборатории предполагаемой производительностью более полутонны запрещенных веществ в месяц, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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